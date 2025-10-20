Catania lavori sull’Asse Attrezzato | chiusure e limitazioni al traffico dal 21 al 29 ottobre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi di manutenzione e sicurezza stradale. Per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata lungo l’Asse Attrezzato, il Comune ha disposto chiusure temporanee e limitazioni al traffico tra il 21 e il 29 ottobre 2025. Le modifiche alla viabilità interesseranno la direzione Librino per i veicoli provenienti da corso Indipendenza, e comprenderanno anche riduzioni del limite di velocità in più tratti della carreggiata. L’obiettivo del provvedimento è tutelare la sicurezza sia degli operatori dei cantieri sia degli automobilisti durante i lavori, che includono scerbamento, pulizia, manutenzione della segnaletica e verifica dell’impianto di illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

