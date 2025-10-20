Catania incidente sul lavoro | morto 58enne

A Catania un 58enne è morto sul lavoro in seguito a un incidente avvenuto in una vetreria a San Giovanni La Punta, nel catanese. L’incidente ha coinvolto anche un 34enne, che rimasto ferito è stato trasportato in ospedale. I carabinieri e il personale dell'ispettorato del Lavoro sono intervenuti sul luogo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Catania, incidente sul lavoro: morto 58enne

