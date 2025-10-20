Catania controlli della Task Force | 3 locali sotto la lente sanzioni per oltre 24 mila euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di controllo a tutela della sicurezza e della legalità. Negli ultimi giorni una vasta operazione di controllo è stata condotta nel centro cittadino da una task force coordinata dalla Polizia di Stato, impegnata nella verifica del rispetto delle norme di pubblica sicurezza, delle regolamentazioni di settore e delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e del lavoro. L’attività ha coinvolto i poliziotti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania e numerosi enti istituzionali, tra cui la Polizia Locale – Annona, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché i medici e tecnici dell’ ASP di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli della Task Force: 3 locali sotto la lente, sanzioni per oltre 24 mila euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Catania, controlli della Polizia tra San Berillo e il Faro Biscari: elevate sanzioni per 49mila euro, trovati lavoratori in nero in due attività commerciali #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook

Movida selvaggia, Catania: multe, controlli e un arresto per spaccio http://dlvr.it/TNd9nG #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Video dei controlli a Catania nei ristoranti, 50mila euro di multe e cibi sequestrati: gravi carenze igieniche - Maxi controlli tra centro e Cibali: sanzioni per irregolarità igieniche, lavoro nero e violazioni stradali. Riporta virgilio.it

Catania, controlli in centro e al Cibali: sanzioni per 60mila euro - La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato un’articolata attività di controllo del territorio tra il centro storico e il quartiere Cibali. Secondo msn.com

Controlli a Catania: sanzioni per ristoranti, sequestrata carne senza tracciabilità - La Polizia di Stato di Catania ha coordinato un'ampia attività di controllo del territorio tra il centro storico e il quartiere Cibali, con l'obiettivo di ... sicilianews24.it scrive