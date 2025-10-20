Catania-Benevento 1200 tagliandi bruciati in 40? | errore o febbre giallorossa?

Tempo di lettura: < 1 minuto O si tratta di un errore di sistema oppure è salita la febbre giallorossa. Basta andare sul sito della TicketOne per accorgersi che i biglietti per il settore ospiti sono stati esauriti completamente. Il tutto in circa 40? dall'apertura della piattaforma, fissata a partire dalle ore 16. Inutile aspettare il giorno della chiusura, il 26, praticamente non è rimasto più nulla dei 1200 tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi. Il primato, probabilmente, ha fatto salire la voglia di godersi la trasferta in Sicilia, forti anche dell'amicizia con la tifoseria etnea.

