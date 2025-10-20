Catania ancora un morto sul lavoro

15.10 Un 58enne è morto e un 34enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro. Da una prima ricostruzione sembra che durante le manovre di spostamento di due lastre di vetro da mettere su un camion, il materiale abbia ceduto e schiacciato l'uomo, originario del Congo, che è morto sul colpo. Il ferito è stato subito soccorso. Aperta un'inchiesta dalla Procura di Catania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it