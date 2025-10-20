Catania ancora un morto sul lavoro

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.10 Un 58enne è morto e un 34enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro. Da una prima ricostruzione sembra che durante le manovre di spostamento di due lastre di vetro da mettere su un camion, il materiale abbia ceduto e schiacciato l'uomo, originario del Congo, che è morto sul colpo. Il ferito è stato subito soccorso. Aperta un'inchiesta dalla Procura di Catania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

catania morto lavoroIncidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta ... Lo riporta tg24.sky.it

catania morto lavoroCatania sotto choc, enorme lastra di vetro schiaccia un uomo di 58 anni: morto sul colpo. Ferito un collega - È grave il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese: un morto e un ferito. Secondo affaritaliani.it

catania morto lavoroCatania, incidente sul lavoro in una vetreria: un morto e un ferito - Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Catania Morto Lavoro