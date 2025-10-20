Catania al via la seconda edizione della Conta europea delle persone senza dimora

Un impegno condiviso per conoscere e combattere la povertà estrema. Si terrà questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, dalle 19,00 alle 23,00, la seconda edizione della "Conta Europea delle Persone Senza Dimora" nel territorio di Catania. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Università di Catania, il Centro di ricerca Laposs e la Fiopsd (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora). L'obiettivo è rilevare in modo sistematico e standardizzato il numero delle persone che vivono in strada, raccogliendo dati fondamentali per migliorare le politiche sociali locali.

