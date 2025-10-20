Castiglione della Pescaia contro le pale eoliche | Rovineranno il nostro territorio
Il Comune contro il progetto di una società di Bergamo che prevede 10 impianti alti 200 metri. La sindaca: “Progetto troppo impattante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Castiglione della Pescaia boccia il progetto del parco eolico - Il Comune di Castiglione della Pescaia prende posizione contro il progetto “Parco Eolico Grosseto”, presentato dalla società Revalue Wind S. Scrive corrieredimaremma.it