Castagne il guadagno è scarso e c’è sempre il pericolo muffe

Sull’Amiata si festeggia la castagna, frutto tipico della montagna che oggi è sinonimo di diversi problemi. Un euro al chilo per le castagne raccolte a mano, fino a nove sul banco del mercato. È questa la denuncia di molti castanicoltori amiatini, che si trovano schiacciati tra i costi crescenti della produzione e un mercato che non premia la qualità né riconosce il valore del lavoro nei boschi. A lanciare l’allarme è l’Associazione Castagna Igp del Monte Amiata, per voce del presidente Roberto Ulivieri, che parla "di un sistema che non funziona più". Quello che preoccupa Ulivieri è la muffa. "Le criticità ci sono e sono evidenti – spiega Ulivieri –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
