Cassese e l’allarme di Schlein Non vedo i carri armati alla Rai

Roma, 20 ottobre 2025 – La segretaria del Pd ha lanciato una sorta di allarme per la libertà e la democrazia in Italia per la presenza di un governo di destra: ritiene che vi sia qualche fondamento? “Il Democracy Index, un indice che misura la qualità della democrazia in 165 Stati del mondo, sulla base di 60 indicatori raggruppati in cinque categorie, definisce l’Italia una democrazia imperfetta, nella quale si svolgono libere elezioni, sono rispettate le libertà civili, ma con un basso livello di partecipazione e una bassa cultura politica. Sono stato all’estero fino a ieri, ma, sentendo le notizie raccolte in questi giorni, non mi pare che vi siano carri armati che occupano la Rai, risulta che le ultime elezioni si siano svolte in Calabria con il rispetto del diritto di voto dei cittadini, i giornali di stamane pubblicano numerosi articoli critici nei confronti dell’attuale governo, e quindi non è stata instaurata la censura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

