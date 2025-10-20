Cassano durissimo su Leao | Ha la stampa a favore a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina. "Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro", l'accusa dell'ex attaccante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

