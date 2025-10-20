Ravenna (20 ottobre 2025) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, sabato sera hanno trovato a Borgo Masotti, in un canale di scolo, un armadio metallico blindato con all’interno sei fucili da caccia e altrettante canne di fucile, tutto materiale che l’estate scorsa era stato rubato da una casa di Sant’Alberto. L’operazione rientrava nell'ambito dell’intensificazione del controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale di Ravenna su tutta la provincia per il contrasto ai reati contro il patrimonio. Dopo alcuni riscontri investigativi, effettuati anche tramite i Carabinieri di Sant’Alberto, i militari hanno individuato il proprietario, al quale le armi sono state riconsegnate la domenica mattina seguente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassaforte con armi rubate trovata in un fosso: i fucili riconsegnati al proprietario