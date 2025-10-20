Caso Unabomber scagionato Zornitta | Adesso dimenticatemi
Si è concluso al Tribunale di Trieste, davanti alla gip Flavia Mangiante, l’ incidente probatorio nella nuova inchiesta su Unabomber: la superperizia da 300 pagine e 10 mila allegati, per la quale sono serviti oltre due anni di lavori, ha fornito cinque profili genetici utilizzabili in una futura inchiesta. Il Dna estratto, a parte due peli di agenti di polizia giudiziaria, non ha però evidenziato compatibilità di Dna con quello degli 11 indagati, né degli investigatori e dei cittadini che hanno manipolato gli ordigni disseminati dal bombarolo che terrorizzò il Nord-Est tra il 1994 e il 2006. Zornitta: «La mia vita è stata rovinata per sempre». 🔗 Leggi su Lettera43.it
