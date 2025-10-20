Caso Pierina respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa Louis in tribunale in abito e papillon

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la seconda udienza davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Rimini entra nel vivo il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli che ha, come unico imputato, il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva accusato di aver ucciso la 78enne con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso pierina respinte questioniOmicidio di Pierina Paganelli, la difesa di Dassilva chiama 149 testimoni - La Corte d'Assise ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dai suoi legali ... rainews.it scrive

caso pierina respinte questioniOmicidio Pierina, Dassilva torna in aula. La difesa: “L’interrogatorio di Manuela non è valido” -  Il collegio giudicante dovrà pronunciarsi sulle quattro questioni preliminari sollevate dai legali dell’imputato. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Pierina Respinte Questioni