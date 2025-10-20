Caso Pierina respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa Louis in tribunale in abito e papillon
Con la seconda udienza davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Rimini entra nel vivo il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli che ha, come unico imputato, il metalmeccanico senegalese Louis Dassilva accusato di aver ucciso la 78enne con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
