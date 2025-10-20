Caso Paragon sentiti dai pm di Roma e Napoli i vertici di Aise e Aisi

I procuratori di Roma e Napoli hanno sentito come testimoni i direttori dei due principali servizi segreti italiani nell’ambito dell’inchiesta sul caso Paragon. Nelle scorse settimane, davanti ai magistrati, sono comparsi Giovanni Caravelli, a capo dell’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna, e Bruno Valensise, direttore dell’Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna. L’indagine, coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mira a chiarire il presunto utilizzo dello spyware israeliano della società Paragon Solution, capace di accedere a telefoni e conversazioni private di giornalisti e attivisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Paragon, sentiti dai pm di Roma e Napoli i vertici di Aise e Aisi

