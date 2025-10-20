Caso Mara Favro chiesta l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio volontario Impossibile sostenere l’accusa

20 ott 2025

L’impossibilità di sostenere in un processo un’accusa di omicidio volontario sarebbe alla base della richiesta di archiviazione della procura di Torino per il caso di Mara Favro, la 51enne della valle di Susa scomparse nel marzo del 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in fondo a un dirupo nel territorio del Comune di Gravere. L’analisi dei tabulati, svolta dai carabinieri del Ros, avrebbe portato alla conferma del resoconto degli ultimi movimenti di della donna così come erano stati ricostruiti dalle testimonianze: la 51enne si era allontanata a piedi dalla pizzeria dove lavorava, a Chiomonte, e stava percorrendo la strada statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

