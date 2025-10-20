Caso Mara Favro chiesta l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio volontario Impossibile sostenere l’accusa
L’impossibilità di sostenere in un processo un’accusa di omicidio volontario sarebbe alla base della richiesta di archiviazione della procura di Torino per il caso di Mara Favro, la 51enne della valle di Susa scomparse nel marzo del 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in fondo a un dirupo nel territorio del Comune di Gravere. L’analisi dei tabulati, svolta dai carabinieri del Ros, avrebbe portato alla conferma del resoconto degli ultimi movimenti di della donna così come erano stati ricostruiti dalle testimonianze: la 51enne si era allontanata a piedi dalla pizzeria dove lavorava, a Chiomonte, e stava percorrendo la strada statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Caso Mara Favro, la procura chiede l’archiviazione - X Vai su X
Il caso. Morte di Mara Favro, la Procura di Torino chiede l'archiviazione. La donna era scomparsa in Val di Susa nel 2024; i suoi resti ritrovati un anno dopo in un dirupo Vai al link https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/morte-di-mara-favro-la- - facebook.com Vai su Facebook
Mara Favro, 'impossibile sostenere l'accusa di omicidio' - "Questo ufficio riceve decine di segnalazioni di persone scomparse ogni mese e nell'assoluta maggioranza dei casi è possibile pervenire al rinvenimento del soggetto. Riporta msn.com
CASO MARA FAVRO, LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE. LUCA MILIONE: “SONO INNOCENTE” - Come preannunciato da ValsusaOggi, il 7 ottobre il procuratore Cesare Parodi ha presentato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di arch ... Come scrive valsusaoggi.it
Morte di Mara Favro, la Procura chiede l'archiviazione - Mancano gli elementi per sostenere una richiesta di rinvio a giudizio e nonostante il lavoro fatto dagli investigatori per accertare i fatti, il caso potrebbe chiudersi senza una certezza sull'accadut ... Segnala rainews.it