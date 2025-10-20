Caso Beatrice Venezi cancellata la prima di Wozzeck alla Fenice a causa dello sciopero per la nomina della donna a direttrice musicale

Salta la prima di "Wozzeck" alla Fenice. Le maestranze protestano contro la nomina di Beatrice Venezi e chiedono trasparenza nelle scelte artistiche del teatro Dopo l'annuncio dello sciopero da parte delle maestranze del Teatro Fenice di Venezia, lo stop è effettivamente andato in scena vener.

caso beatrice venezi cancellata la prima di wozzeck alla fenice a causa dello sciopero per la nomina della donna a direttrice musicale

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Beatrice Venezi, cancellata la prima di "Wozzeck" alla Fenice a causa dello sciopero per la nomina della donna a direttrice musicale

