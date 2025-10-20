Caso Beatrice Venezi cancellata la prima di Wozzeck alla Fenice a causa dello sciopero per la nomina della donna a direttrice musicale
Salta la prima di "Wozzeck" alla Fenice. Le maestranze protestano contro la nomina di Beatrice Venezi e chiedono trasparenza nelle scelte artistiche del teatro Dopo l'annuncio dello sciopero da parte delle maestranze del Teatro Fenice di Venezia, lo stop è effettivamente andato in scena vener.
#opinioni ll caso Beatrice Venezi e il grande paradosso. Il vero nodo non è politico, ma istituzionale e culturale: serve maggiore trasparenza nei processi decisionali. Di Stefano Duranti Poccetti #b9 #siamolart9
La cosa preziosa di oggi su @espressonline è "Scritti sulla riproduzione" di Silvia Federici (Ombre Corte). Perché tocca tornare ai fondamentali, visto che si è anche un po' stufe di sentir tirare in ballo il femminismo nel caso Beatrice Venezi.
Caso Beatrice Venezi, Marcello Veneziani: "La solita egemonia culturale della sinistra che vuole cancellare l'avversario"
Fenice, applausi del pubblico al messaggio dei musicisti contro la nomina di Beatrice Venezi. «Che vada a dirigere a Sanremo!» - Saltata la prima di Wozzeck alla Fenice a causa della protesta di orchestrali, coro e maestranze, ieri pomeriggio la recita dell'ultima opera in cartellone della stagione
Fenice in sciopero: al posto della prima di Wozzeck, concerto pubblico all'aperto - Folto pubblico al concerto di protesta in Campo Sant'Angelo