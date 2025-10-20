Casi sospetti di scabbia nelle scuole italiane | controlli in corso e invito alla calma

Negli ultimi giorni sono emerse diverse segnalazioni di possibili casi di scabbia in alcune scuole italiane, in particolare nel Leccese e a Firenze. A Novoli, nel Salento, l’allarme è partito dalla scuola dell’infanzia “Margherita Hack”, dove alcuni bambini tra i due e i cinque anni avrebbero mostrato sintomi compatibili con la malattia cutanea. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalle autorità sanitarie. Il sindaco Marco De Luca ha cercato di rassicurare le famiglie, spiegando: “Si tratta di un’eccessiva presenza di acari domestici, non di scabbia”. Nonostante le sue parole, il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione a titolo precauzionale, mentre l’ Asl di Lecce continua a monitorare la situazione con attenzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Casi sospetti di scabbia nelle scuole italiane: controlli in corso e invito alla calma

