Casi sospetti Allarme sanitario nelle scuole italiane controlli in corso

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di possibili casi di scabbia in alcune scuole italiane, in particolare nel Leccese e a Firenze. A Novoli, nel Salento, l’allarme è scattato all’interno della scuola dell’infanzia “Margherita Hack”, dove alcuni bambini tra i due e i cinque anni avrebbero manifestato sintomi compatibili con la malattia cutanea. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie, e il sindaco Marco De Luca ha voluto rassicurare le famiglie, spiegando: “Si tratta di un’eccessiva presenza di acari domestici, non di scabbia”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

