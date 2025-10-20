Caserta incinta di 6 mesi viene picchiata e spinta dal convivente

Ancora un caso di violenza domestica. Un altro episodio, l'ennesimo, ai danni di una giovane donna che, indifesa e terrorizzata da un uomo violento, ha subito maltrattamenti nelle mura silenti.

