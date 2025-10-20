Caserta 22 persone arrestate | la rotonda vicino al parco era diventata una centrale dello spaccio
Smantellata una base di spaccio a San Nicola La Strada: 22 arresti per traffico di droga grazie a telecamere e indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Squadra Mobile di Caserta ha arrestato 22 persone accusate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nel comune casertano di San Nicola La Strada. L’organizzazione aveva scelto come base di spaccio una rotonda vicino a un parco pubblico, l - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, più di tremila persone in piazza a sostegno di Gaza e della Flotilla - X Vai su X
Caserta, 22 persone arrestate: la rotonda vicino al parco era diventata una centrale dello spaccio - Smantellata una base di spaccio a San Nicola La Strada: 22 arresti per traffico di droga grazie a telecamere e indagini della Polizia. Si legge su virgilio.it
Piazza di spaccio smantellata nel Casertano, 22 arresti - Su disposizione della Procura Distrettuale di Napoli, questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto ... Secondo internapoli.it
“Rotonda dello spaccio”: a Caserta arrestati in 22 - I poliziotti della Squadra mobile di Caserta hanno arrestato 22 cittadini per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Si legge su poliziadistato.it