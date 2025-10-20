Cascina promuove lo sport | presentati i contributi alle famiglie per il 2025

Cascina (PI), 20 ottobre 2025 – È stato pubblicato l’avviso relativo al progetto “Cascina promuove lo sport - contributi alle famiglie anno 2025”. L’amministrazione comunale vuole infatti sostenere le famiglie cascinesi tramite contributi economici volti ad abbattere i costi già sostenuti per l’iscrizione dei propri figli minorenni ed il pagamento delle quote sportive nel periodo da settembre a dicembre 2025. Obiettivo del progetto è supportare le famiglie cascinesi con reddito ISEE 2025 non superiore a 20.000 euro, nella spesa sostenuta nel periodo indicato per l’attività sportiva dei propri figli minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

