Cascina promuove lo sport | presentati i contributi alle famiglie per il 2025
Cascina (PI), 20 ottobre 2025 – È stato pubblicato l’avviso relativo al progetto “Cascina promuove lo sport - contributi alle famiglie anno 2025”. L’amministrazione comunale vuole infatti sostenere le famiglie cascinesi tramite contributi economici volti ad abbattere i costi già sostenuti per l’iscrizione dei propri figli minorenni ed il pagamento delle quote sportive nel periodo da settembre a dicembre 2025. Obiettivo del progetto è supportare le famiglie cascinesi con reddito ISEE 2025 non superiore a 20.000 euro, nella spesa sostenuta nel periodo indicato per l’attività sportiva dei propri figli minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Cascina promuove lo sport: contributi alle famiglie per le attività dei figli Pubblicato l’avviso comunale per sostenere le spese sportive dei minori. Stanziati 30 mila euro per agevolare l’accesso allo sport dei giovani cascinesi https://cascinanotizie.it/cascina-pro - X Vai su X
18 - 19- 20 OTTOBRE Q.re Fiera, via Ticino 72 ? dalle 10.00 alle 20.00 In occasione della FIERA AGRICOLA REGIONALE DI ABBIATEGRASSO il Centro Ippico Cascina Costa propone SPETTACOLI EQUESTRI e GIRO PONY - facebook.com Vai su Facebook