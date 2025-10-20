Casalpusterlengo (Lodi), 20 ottobre 2025 – Grave incidente sulle strade lodigiane nella serata di ieri, domenica 19 ottobre. Un cervo maschio di circa tre anni, del peso superiore ai 180 chili, è stato investito da un’auto sulla provinciale 22, nel tratto compreso tra la Lever e la ditta di refrattari, in direzione Terranova dei Passerini e Castiglione d’Adda. Il veicolo, una Fiat Tonale con due persone a bordo, ha riportato ingenti danni, ma fortunatamente gli occupanti, che si sono subito attivati per chiamare i soccorsi, non hanno subito conseguenze fisiche. Questa mattina gli agenti della polizia provinciale di Lodi, con il supporto dei vigili del fuoco di Lodi e Casalpusterlengo, hanno recuperato la carcassa dell’animale per cui, sul momento, purtroppo, non è stato possibile fare nulla, in quanto subito in condizioni drammatiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalpusterlengo: cervo di 180 chili investito sulla Provinciale 22