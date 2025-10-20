Casa boom di giovani e single | a Bologna cala l’investimento ma cresce la voglia di comprare
Bologna cambia volto anche sul fronte casa. Secondo l’ultimo report del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2025 cresce la quota di acquirenti under 34 e single, mentre si riduce quella di chi compra per investimento. In città, il 72,7% delle compravendite riguarda l’abitazione principale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Casa, il boom della nuda proprietà: a Milano in 4 anni raddoppiate le offerte https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/nuda_proprieta_mercato_immobiliare_milano-424923987/?ref=twhl… - X Vai su X
Venduto in meno di 20 giorni! Questa graziosa casa indipendente nel cuore del centro storico di Castellana Grotte ha registrato un vero e proprio boom di richieste fin dai primi giorni di pubblicazione. Grazie a una strategia mirata di promozione e a un lavoro - facebook.com Vai su Facebook
BOOM ACQUISTO PRIMA CASA/ Un record che lascia fuori (ancora) gli under 35 - Agevolazione prima casa: vendite al 72,5% nel secondo trimestre) ma per il 62% la politica non fa abbastanza. Scrive ilsussidiario.net
Mutui, i giovani tornano a comprare casa: boom di richieste nei primi sei mesi del 2025 - Aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo in Italia; secondo l’analisi congiunta di Facile. Secondo affaritaliani.it
Bonus casa, mutui migliori e le agevolazioni per gli under 36. Aumentano gli acquisti tra i giovani - Complice un insieme di agevolazioni fiscali statali introdotte negli ultimi anni (anche se ridotte dall'attuale governo) e una nuova ondata di ... corriereadriatico.it scrive