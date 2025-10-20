Casa boom di giovani e single | a Bologna cala l’investimento ma cresce la voglia di comprare

Bologna cambia volto anche sul fronte casa. Secondo l’ultimo report del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2025 cresce la quota di acquirenti under 34 e single, mentre si riduce quella di chi compra per investimento. In città, il 72,7% delle compravendite riguarda l’abitazione principale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

