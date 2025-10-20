CartArte al via la mostra di Patrizio Marigliano all' Officina dell' arte
Sabato 25 ottobre, alle ore 17,30, all'Officina dell'Arte di via Alberoni inaugurazione della mostra di Patrizio Marigliano "CartArte". La mostra sarà visitabile da martedì a sabato dalle ore 16 alle 18,45 e si concluderà martedì 11 novembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
