Carta docente ancora ritardo per l’apertura della piattaforma Castellana Gilda | Non si può parlare di innovazione e aggiornamento se si mettono tagli e vincoli
La Gilda degli Insegnanti ha espresso vibrante preoccupazione e disappunto per i persistenti ritardi che stanno caratterizzando la riapertura della piattaforma dedicata alla Carta del Docente. A metà ottobre, infatti, lo strumento risulta ancora inattivo, creando un serio impedimento per centinaia di migliaia di insegnanti che intendono usufruire del bonus annuale, risorsa fondamentale per l'aggiornamento professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Carta del Docente, i supplenti brevi hanno possibilità che venga loro riconosciuta? - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Carta del docente, piattaforma ancora bloccata. “Almeno ridateci il residuo del 2024/25” - X Vai su X
Carta docente, bonus 500€ confermato: in arrivo la svolta per i precari con contratto breve - Carta docente 2025 confermata: 500€ per l’aggiornamento, più fondi alle scuole e novità per i precari. Da tag24.it
Grazie ad Anief la Carta Docente estesa per legge ai supplenti fino al 30 giugno e agli educatori, i precari con contratto “breve” e i precari annuali degli ultimi 5 anni ... - 100 del relatore, il senatore Roberto Marti, in VII Commissione del Senato, si apre un nuovo capitolo sull’utilizzo della Carta del Docente: anche se manca ancora ... Lo riporta orizzontescuola.it
Carta docente, quando arriva? Estesa ai precari e ad altri beni: le novità nel Dl Maturità, entro quando diventerà legge? - 127, del 9 settembre scorso, contenente “misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2 ... Come scrive tecnicadellascuola.it