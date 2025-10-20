Carta del Docente precari FENSIR | pronti ad azioni legali contro il MiM

La Carta del Docente resta al centro dell'attenzione. Il sindacato FENSIR monitora la riattivazione del portale per i docenti precari. Se il Ministero non includerà gli arretrati spettanti, come stabilito dalle sentenze, FENSIR avvierà azioni legali immediate. L'obiettivo è tutelare i diritti dei docenti e obbligare l'Amministrazione alla piena esecuzione delle decisioni giurisdizionali.Carta del Docente: la verifica sul portale e i rischiIl sindacato FENSIR ha comunicato che monitorerà attentamente la riattivazione della piattaforma ministeriale (cartadeldocente.istruzione.it). La verifica è cruciale per assicurare che i docenti precari, ai quali le sentenze hanno riconosciuto il diritto, ottengano quanto dovuto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

