Carta del docente | novità su trasporti supplenti e hardware
Importanti aggiornamenti in arrivo per la Carta del docente. Un emendamento al Dl Maturità, ora in Senato, introduce la possibilità di usare il bonus 500 euro per i trasporti. La novità principale non è l'unica: la Carta del docente si apre anche a circa 190mila supplenti e cambia la frequenza di acquisto per hardware e software.Trasporti e viaggi: la nuova frontiera della Carta del docenteIl panorama delle spese ammissibili per la Carta del docente è destinato a un significativo ampliamento. La novità più rilevante, attualmente in fase di discussione parlamentare, riguarda l'inclusione dei servizi di trasporto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Scopri altri approfondimenti
Carta del Docente, i supplenti brevi hanno possibilità che venga loro riconosciuta? - facebook.com Vai su Facebook
Bonus Carta del docente, piattaforma ancora bloccata. “Almeno ridateci il residuo del 2024/25” - X Vai su X
Carta del docente: arriva il sì per i precari e si potranno acquistare anche biglietti per i trasporti - Approvato emendamento a DL 127/2025 su Riforma Esami di Stato e avvio a. Riporta orizzontescuola.it
Carta docente, quando arriva? Estesa ai precari e ad altri beni: le novità nel Dl Maturità, entro quando diventerà legge? - 127, del 9 settembre scorso, contenente “misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2 ... Da tecnicadellascuola.it
Carta del Docente, estesa anche ai supplenti: le novità - Secondo quanto emerso, il bonus da 500 euro per gli insegnanti sarà esteso anche ai supplenti con contratto ... Si legge su catania.liveuniversity.it