Carovita una famiglia su tre taglia sul cibo
I DATI ISTAT. L’inflazione rallenta, ma il carrello alimentare continua a correre (+2,5%). Costi extra per 423 euro l’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Stabilità economica apparente, famiglie strozzate dal carovita: si spende ma il carrello della spesa si svuota. I consumi restano fermi a causa dell'inflazione: 1 famiglia su 3 riduce quantità e qualità del cibo.
Negli ultimi anni il caro vita ha eroso progressivamente il potere d'acquisto degli italiani. Oggi quasi un terzo della popolazione (29%) riceve un sostegno economico stabile dalla famiglia per far fronte a spese essenziali come bollette e alimentari.
Carovita, una famiglia su tre taglia sul cibo - L'inflazione rallenta, ma il carrello alimentare continua a correre (+2,5%).
Famiglie italiane al limite: spesa stabile, ma una su tre taglia anche su cibo e beni essenziali - Nel 2024 la spesa media sale appena dello 0,6%, ma il carovita pesa: cresce chi riduce alimentari e vestiti.
Stabilità economica apparente, famiglie italiane strozzate dal carovita: si spende ma il carrello della spesa si svuota - I consumi restano fermi a causa dell'inflazione: l'Istat rivela che una famiglia su tre riduce quantità e qualità del cibo.