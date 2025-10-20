Sta per arrivare la stagione finale di Vita da Carlo. La serie ironica che si ispira alla vita di Carlo Verdone è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema del Roma. Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e chi fa parte del cast. Finale di stagione per Vita da Carlo: data di uscita e trama. Grande attesa per l’ultima imperdibile stagione di Vita da Carlo. La serie farà il suo debutto in esclusiva su Paramount+ il 28 novembre 2025 e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Ma qual è la trama? La serie riprende da dove era finita la terza stagione con la gaffe durante il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Carlo Verdone torna con “Vita da Carlo” su Paramount +: data di uscita, cast e anticipazioni