Carlo Verdone torna con Vita da Carlo su Paramount + | data di uscita cast e anticipazioni
Sta per arrivare la stagione finale di Vita da Carlo. La serie ironica che si ispira alla vita di Carlo Verdone è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema del Roma. Scopriamo insieme la data di uscita, la trama e chi fa parte del cast. Finale di stagione per Vita da Carlo: data di uscita e trama. Grande attesa per l’ultima imperdibile stagione di Vita da Carlo. La serie farà il suo debutto in esclusiva su Paramount+ il 28 novembre 2025 e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Ma qual è la trama? La serie riprende da dove era finita la terza stagione con la gaffe durante il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Carlo Verdone annuncia il ritorno di Alvaro Vitali come Pierino: le anticipazioni sulla quarta stagione di Vita da Carlo - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Verdone riceve la laurea Honoris causa in Medicina dall'Università di Bari: "Voi salvate vite, io curo l'umore". Il video - X Vai su X
Carlo Verdone torna con “Vita da Carlo” su Paramount +: data di uscita, cast e anticipazioni - Carlo Verdone torna con “Vita da Carlo” su Paramount +: data di uscita, cast e anticipazioni della stagione finale ... Da superguidatv.it
Karla Sofía Gascón, la chiamata di Carlo Verdone dopo le polemiche: sarà protagonista del suo nuovo film - Il regista romano torna a dirigere un film (che arriverà direttamente in streaming su Paramount+) dopo gli anni passati a sviluppare la serie Vita da Carlo. Riporta movieplayer.it
«Vita da Carlo-stagione finale»: il cast, la trama e le anticipazioni dell'ultima serie - Carlo Verdone torna sul piccolo schermo con l’ultimo capitolo di Vita da Carlo, stagione finale perché come ha dichiarato il regista e attore romano: «Chiudo la tetralogia e torno al cinema». Segnala ilmattino.it