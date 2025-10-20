Carlo III e Camilla in visita al Vaticano | come cambia la viabilità

I reali britannici saranno a Roma mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre per una visita di Stato alla Santa Sede. Per l’appuntamento, sono previste in particolare modifiche alla viabilità in zona San Giovanni, San Paolo e Vaticano. Re Carlo III e la regina Camilla – che alloggeranno a Villa Wolkonsky, in via Ludovico di Savoia, residenza dell’ambasciatore britannico in Italia – saranno ricevuti da Papa Leone XIV, in Vaticano, giovedì. I reali visiteranno anche la Basilica di San Paolo Fuori le mura e il Pontificio Collegio Beda, in viale di San Paolo. Già dalle ore 8 di mercoledì 22, attivi divieti di sosta e servizi speciali di viabilità in via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis), via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano) e via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

