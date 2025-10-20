Caressa incantato da Pio Esposito | Con la Roma mi ha veramente impressionato! Non vedevo un attaccante fare reparto da solo così dai tempi di…

Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, ha sottolineato l’ottimo impatto avuto da Pio Esposito in Roma Inter dalla panchina. Pio Esposito, il giovane attaccante italiano classe 2005 di proprietà della squadra meneghina, continua a stupire per la sua maturità e l’impatto immediato sulla prima squadra. Nonostante non abbia trovato la via del goal nella recente vittoria contro la Roma, la sua prestazione da subentrato è stata giudicata assolutamente determinante e ha acceso l’entusiasmo tra gli addetti ai lavori. Dagli studi di Sky Sport, il noto telecronista sportivo Fabio Caressa non ha nascosto la sua ammirazione per la punta centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa incantato da Pio Esposito: «Con la Roma mi ha veramente impressionato! Non vedevo un attaccante fare reparto da solo così dai tempi di…»

