Carenza di antibiotici lo studio | Tra le cause aumento costi produzione e calo prezzi

(Adnkronos) – I rischi per la fornitura di farmaci essenziali, con un particolare focus sugli antibiotici, fondamentali per la salute pubblica, sono al centro di un nuovo studio indipendente condotto in Europa da New Angle, agenzia di consulenza e ricerca, e sponsorizzato da Viatris, azienda globale che opera nell'ambito della salute. Lo studio 'Garantire l'accesso, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Da tre giorni un uomo di 77 anni è bloccato su una barella nel Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in attesa di un posto letto. L’anziano, affetto da polmonite e reduce da un intervento per melanoma, viene curato con antibiotici endove - facebook.com Vai su Facebook

Carenza di antibiotici, lo studio: "Tra le cause aumento costi produzione e calo prezzi" - Analisi indipendente di New Angle sostenuta da Viatris: "Senza riforme mirate accesso a rischio" I rischi per la fornitura di farmaci essenziali, con un particolare focus sugli antibiotici, fondamenta ... Segnala adnkronos.com

La scarsità di farmaci ha raggiunto livelli record: la situazione in Italia e nella Ue - Le cause sono note: problemi produttivi, scarsità di principi attivi, concentrazione della produzione in Asia e fragilità logistiche. Da ilsole24ore.com

Carenza di antibiotici e cardiovascolari in Europa, l’allarme dei farmacisti - Un dato che non migliora, specialmente per quanto riguarda antibiotici e farmaci cardiovascolari, e che spinge i farmacisti a lanciare ... Secondo tg24.sky.it