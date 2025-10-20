Caregiver familiari senza supporto | due tragedie nel Modenese riportano l’attenzione sul tema

Tra il 7 e l'11 ottobre, in provincia di Modena, sono avvenuti due tragici fatti di cronaca: anziano marito uccide la moglie malata e poi si suicida. Impressionante la modalità: entrambi gli omicidi si sono tolti la vita lanciandosi dalla finestra. Di solito, quando succedono questi fatti, purtroppo neanche troppo raramente, vengono interpellati i sindaci o gli assessori al sociale. E quello che viene detto non va oltre il cordoglio. Va dato atto perciò al sindaco di Castelfranco per aver fatto il salto di qualità sull'argomento, citando qualcosa cui nessuno, solitamente, presta alcuna considerazione: la prevenzione.

