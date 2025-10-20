Carcere tra criticità e prospettive | confronto su sovraffollamento e reinserimento

LECCE – Lecce si prepara ad accogliere una delle otto “Porte della Speranza” volute dal Vaticano e destinate ad altrettante città italiane. L’opera sarà realizzata in un luogo simbolo di vulnerabilità e rinascita: di fronte alla casa circondariale di Borgo San Nicola. L’annuncio, dato dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SPOLTORE ‘PAPABILE’ Il segretario della polizia penitenziaria Nardella torna a denunciare le gravi criticità del carcere di #Pescara che va delocalizzato e costruito altrove… - facebook.com Vai su Facebook

Carceri, 50 anni dopo la riforma: «La pena deve essere un percorso di riscatto» VIDEO - La direzione della casa circondariale di Piazza Lanza a Catania ha voluto celebrare il cinquantesimo anniversario della legge sull'ordinamento penitenziario con gli studenti. Scrive lasicilia.it

Condizione e ordinamento delle carceri, Silletti: Utile confronto - Si è tenuto, presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, l’incontro sul tema "Condizione carceraria e proposte di riforma dell’Ordinamento penitenziario", promosso dalla sezione ... Secondo oltrefreepress.com