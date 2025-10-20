Caravaggio colpo lampo da 5mila euro in farmacia | Via l’incasso in un minuto

Caravaggio. Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì alla farmacia Antonioli di Caravaggio, situata nell’area commerciale a ridosso della strada provinciale 11. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il colpo sarebbe durato appena un minuto: il tempo di scardinare la porta d’ingresso, entrare e portare via l’incasso. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza emerge che almeno una persona si trovava a bordo di un’auto nei pressi della farmacia, probabilmente pronta a garantire la fuga. Dopo aver forzato la porta, è stato sottratto il denaro contenuto nei cassetti del registratore di cassa, per un bottino di circa cinquemila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

