Carabinieri in azione | sequestrate dosi di cocaina hashish e marijuana

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri. In tale contesto, negli ultimi giorni sono stati eseguiti numerosi controlli in tutto il territorio. L’attività ha portato alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 30990, di 5 persone, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri in azione: sequestrate dosi di cocaina, hashish e marijuana

