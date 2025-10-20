Carabinieri Forestale e Guardie AK denunciano imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’impegno a tutela dell’ambiente da parte del personale militare dei carabinieri Forestali nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali ed in particolare nel contrasto degli illeciti smaltimenti di rifiuti. L’ennesimo sequestro che ha interessato il territorio del comune di Albanella, ha consentito ai militari, supportati dal personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di individuare un imprenditore zootecnico che da tempo smaltiva illecitamente i reflui zootecnici (liquame e letame) ed i reflui prodotti a seguito delle operazioni di lavaggio delle attrezzature presenti nella sala mungitura e nei locali destinati alla refrigerazione del latte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
