Carabinieri di Sala Consilina custodia cautelare per sei soggetti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito, nei comuni di Casalbuono, Buonabitacolo (SA) e Massa di Somma (NA) un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta di questa Procura dal GIP del Tribunale di Lagonegro nei confronti di 6 soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver posto in essere una rete di spaccio in alcuni comuni del Vallo di Diano, movimentando cospicua quantità di stupefacente del tipo cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Carabinieri di Sala Consilina, custodia cautelare per sei soggetti

