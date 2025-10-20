Dunque: Pip Finkemeyer, scrittrice australiana, in un articolo pubblicato sul Guardian di ieri (“ Tech bros need the world to believe their hype. Here’s an idea – let’s just ignore them ”) mi ha suscitato una piccola riflessione. Pip sostiene (la chiamo solo Pip perché Finkemeyer è troppo lungo e mi viene in mente la signorina Rottenmeier) che dovremmo smettere di credere ai tech bros, cioè a quella confraternita di maschi bianchi che si sono autoeletti sacerdoti del futuro ( Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg e compagnia bella del silicio) quelli che non vendono tecnologie, piuttosto, a suo parere, solo se stessi (alla faccia di vendere solo se stessi, credere che i razzi Starship li costruisca ChatGPT e dietro ChatGPT ci siano milioni di donne ridotte a rispondere ai prompt?). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cara Pip, finito l’hype dei maschi bianchi, dell’AI resterà solo la rivoluzione