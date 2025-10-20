Cara Appendino la stimo ma siamo realisti | da soli non si va da nessuna parte

di Monnalisa Muratori Cara onorevole Appendino, è facile salire sul carro dei vincitori e scendere quando le cose non vanno bene. In Toscana io che non sono nessuno sapevo benissimo che il Movimento sarebbe andato malissimo, la possibilità di non allearsi era stata data ma, se gli iscritti non si disturbano nemmeno a schiacciare un pulsante per esprimere la loro opinione, beh non credo che sia colpa di Conte o sua. Io Giani non lo avrei sostenuto ma io non abito in Toscana quindi sostanzialmente non era un mio problema. Il suo, invece, a mio parere, è in questo momento quello dell’irriconoscenza: il presidente Conte per lei ha fatto un’eccezione e lei è diventata parlamentare con una condanna sulle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

