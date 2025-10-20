Capranica provinciale chiusa per sei giorni per l' abbattimento di pini | orari e percorsi alternativi

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capranica chiusura temporanea della provinciale per l'abbattimento di pini pericolosi. A partire da lunedì 20 ottobre e fino a sabato 25 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse, la strada 92 “Stazione di Capranica” resta temporaneamente chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

