Capolavoro Valentino Rossi esulta tutta Italia | Marquez umiliato

Valentino Rossi riscrive ancora una volta la storia del motorsport: il Dottore supera se stesso ed ogni limite. Ci sono campioni che vincono, e poi c'è Valentino Rossi. Uno che non si accontenta mai, che dopo aver dominato per vent'anni la MotoGP ha deciso di reinventarsi, di rimettersi in gioco e di inseguire nuove sfide con la stessa fame di sempre. Il Dottore, oggi, è un'icona che va oltre le due ruote: un simbolo di talento, coraggio e passione senza confini. E proprio quando qualcuno pensava che avesse ormai già scritto tutto, Valentino ha trovato un modo per sorprendere di nuovo tutti, perfino se stesso.