Capolavoro di logica al contrario Vannacci inchioda Schlein | è in crisi totale

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le follie della Schlein e il suo tentativo di strumentalizzare tutto. Se ne parla durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 20 ottobre. In collegamento c'è Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, che risponde a Nicola Porro e smaschera i goffi tentativi della segretaria dem.       "La Schelin ha fatto un capolavoro di logica al contrario - attacca Vannacci - Ha messo insieme i presunti tagli alla sanità e all'istruzione con l'attentato a Ranucci e con questa destra cattiva che limita la libetrà di stampa. Se avesse aggiunto piove governo ladro avrebbe fatto il capolavoro del suo discorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

capolavoro di logica al contrario vannacci inchioda schlein 232 in crisi totale

© Iltempo.it - "Capolavoro di logica al contrario". Vannacci inchioda Schlein: è in crisi totale

Leggi anche questi approfondimenti

capolavoro logica contrario vannacciQuarta Repubblica, Vannacci inchioda Schlein: "Capolavoro di logica al contrario" - Se ne parla durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 20 ottobre. Scrive iltempo.it

Vannacci, l'Ateneo Veneto contrario e il convegno si sposta in hotel - VENEZIA Lo scontro a distanza è durato solo un paio di giorni: le porte dell'Ateneo Veneto resteranno chiuse per l'europarlamentare della Lega ed ex generale Roberto Vannacci. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Capolavoro Logica Contrario Vannacci