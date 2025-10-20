Si chiama Rodrigo Paz (a destra, nella foto) il nuovo presidente eletto della Bolivia. Con una vittoria del 54,5% dei voti nel secondo turno delle elezioni presidenziali, il candidato del centrodestra ha battuto il candidato di destra – ed ex presidente – Jorge Quiroga. Nato a Santiago di Compostela, in Spagna, nel 1967, a causa dell’esilio dei genitori durante i governi militari, Paz è figlio dell’ex presidente Jaime Paz Zamora, alla guida della Bolivia dal 1989 al 1993. Paz ha seguito la strada politica del padre ed è stato deputato, sindaco, nonostante la sua formazione accademica sia nel mondo dell’economia e delle finanze. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Capitalismo per tutti! Lo slogan (vincente) del nuovo presidente della Bolivia