Capello sentenzia | Ora possiamo dirlo è l’Inter di Chivu! Ha portato al termine la missione di Marotta avete visto Bonny e Pio? I tifosi possono guardare al futuro con ottimismo vi dico perché

Inter News 24 L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, fornisce una dettagliata analisi sui cambiamenti portati da Chivu all’Inter. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello applaude Cristian Chivu e analizza nel dettaglio tutte le innovazioni portate dal tecnico romeno nella sua Inter. L’INTER DI CHIVU – « Sì, adesso possiamo dirlo: questa è l’Inter di Chivu. E vederla è uno spettacolo. È bello vedere i giocatori che si stringono attorno al proprio allenatore come l’altra sera all’Olimpico, perché quello è un abbraccio che fotografa il legame che si è creato, ma è bello anche vedere giocare i nerazzurri, perché tutto ora funziona a meraviglia e la squadra continua a crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com

