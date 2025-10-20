Capello ex allenatore di grande successo ha parlato dell’Inter di Chivu; la reazione sulla squadra

Inter News 24 Capello, ex tecnico della Nazionale, ha affermato: «Ora possiamo dirlo, è l’Inter di Chivu. Ha già portato a termine la missione di Marotta». L’ex tecnico Fabio Capello ha analizzato l’Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma, sottolineando come la squadra di Chivu stia finalmente ritrovando il suo spirito e la sua identità. Secondo Capello, la squadra sta mostrando un gioco solido e una grande compattezza, frutto del lavoro dellallenatore, che ha saputo entrare nella testa dei giocatori e rigenerare l’autostima di un gruppo che, dopo una stagione traumatica, rischiava di perdersi. 🔗 Leggi su Internews24.com

