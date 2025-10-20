Capello | Ecco come Chivu si è preso l’Inter
E’ uno spettacolo. Tutti coinvolti: cancellati i fantasmi e l’ossessione per la costruzione dal basso” “Sì, adesso possiamo dirlo: questa è l’Inter di Chivu. E vederla è uno spettacolo”. Lo scrive Fabio Capello sulle colonne della Gazzetta dello Sport.. “È bello vedere i giocatori che si stringono attorno al proprio allenatore come l’altra sera all’Olimpico, perché quello è un abbraccio che fotografa il legame che si è creato, ma è bello anche vedere giocare i nerazzurri, perché tutto ora funziona a meraviglia e la squadra continua a crescere. Di partita in partita, di vittoria in vittoria – si legge -. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
