Capanno crollato il sindaco risponde al Pd | Il manufatto è in un' area dello Stato
Il caso del bilancione danneggiato tiene banco sui tavoli della politica comacchiese. Dopo la denuncia di Farinelli (Pd), a rispondere è il sindaco Pierluigi Negri: “Il segretario comunale Pd Michele Farinelli si fa, come al solito, tante domande non quella che dovrebbe farsi preliminarmente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CASTEL D’AZZANO, LE MACERIE DEL CASOLARE DOPO L’ESPLOSIONE IN CUI SONO MORTI TRE CARABINIERI Stando a quanto si apprende, le forze dell’ordine erano sul posto per sgomberare l’abitazione quando il casolare è crollato: la casa era satu - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in capannone edile: crolla tetto e in fiamme svariati mezzi - X Vai su X