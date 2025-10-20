Capaccio Paestum scontro frontale nella notte | muore la 70enne Anna Palladino ferite due ragazze

Capaccio sconvolta dall’ennesimo incidente mortale: scontro fatale per Anna Palladino. È una notte di sangue quella appena trascorsa lungo via Magna Grecia, a pochi passi dall’incrocio con via Laghetto, nel cuore di Capaccio Paestum. Una Fiat 500 e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente poco dopo le 23:00 di domenica 19 ottobre, in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Anna Palladino, 70 anni, residente nella città dei Templi. La donna è morta poche ore dopo il ricovero, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era arrivata in condizioni disperate. L’impatto frontale e la corsa disperata in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capaccio Paestum, scontro frontale nella notte: muore la 70enne Anna Palladino, ferite due ragazze

Scopri altri approfondimenti

Tragedia nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum. A perdere la vita è stata Anna Palladino, 70 anni, residente nella città dei Templi. La donna, alla guida della sua Fiat Panda, si è scontrata con una Fiat 500 con a bordo due ragazze salernitane, rimaste - facebook.com Vai su Facebook

A Capaccio scontro frontale nella notte, muore 70enne - Una donna di 70 anni è morta e due giovani sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. ansa.it scrive

Tragedia a Capaccio Paestum: muore una donna di 70 anni in un frontale su Via Magna Graecia - Nella tarda serata di ieri, a Capaccio Paestum, si è verificato un grave incidente lungo Via Magna Graecia: due automobili, una Fiat 500 e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente per cause anco ... Segnala agro24.it