Caos nel Movimento 5 Stelle dai malumori alle accuse | Fuga di notizie

Sembra quasi un ritorno ai tempi del Movimento 5 Stelle delle origini, quando il rapporto con i giornalisti era visto con diffidenza e ogni parola detta pubblicamente doveva essere controllata. All'epoca, non era raro vedere attivisti con la telecamerina puntata sui cronisti, intenti a riprendere le loro domande ai "portavoce" per verificare che nulla trapelasse fuori linea. Ecco, qualcosa di quella vecchia cultura del sospetto è riaffiorata nei giorni scorsi nella vicenda che coinvolge Chiara Appendino, dopo la notizia – poi smentita – di una presunta "indagine interna" per scoprire chi avesse parlato con la stampa delle sue ipotetiche dimissioni.